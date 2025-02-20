Саночница Татьяна Иванова не планирует завершать карьеру, несмотря на пропуск двух сезонов

Саночница Татьяна Иванова намерена продолжить спортивную карьеру.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации санного спорта России (ФССР).

Иванова – серебряный призер Сочи-2014, бронзовый призер Пекина-2022. Два последних сезона она пропустила, на чемпионат России этого года в Сочи также не заявлена.

«Татьяны нет в числе участников чемпионата России, однако она пока не планирует завершать карьеру в санном спорте. Иванова в прошлом году получила диплом Олимпийского университета, в условиях отсутствия международных стартов она решила больше времени уделять своему образованию, семье.

Татьяна – очень опытная спортсменка, которая в случае необходимости способна оперативно набрать форму и вернуться на лед, доказательством тому стала и Олимпиада в Пекине», – заявили в федерации.