Саночница Татьяна Иванова не планирует завершать карьеру, несмотря на пропуск двух сезонов
Саночница Татьяна Иванова намерена продолжить спортивную карьеру.
Об этом сообщили в пресс-службе Федерации санного спорта России (ФССР).
Иванова – серебряный призер Сочи-2014, бронзовый призер Пекина-2022. Два последних сезона она пропустила, на чемпионат России этого года в Сочи также не заявлена.
«Татьяны нет в числе участников чемпионата России, однако она пока не планирует завершать карьеру в санном спорте. Иванова в прошлом году получила диплом Олимпийского университета, в условиях отсутствия международных стартов она решила больше времени уделять своему образованию, семье.
Татьяна – очень опытная спортсменка, которая в случае необходимости способна оперативно набрать форму и вернуться на лед, доказательством тому стала и Олимпиада в Пекине», – заявили в федерации.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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