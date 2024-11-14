Призер этапа Кубка мира по бобслею Кирилл Антюх завершил спортивную карьеру
Российский бобслеист Кирилл Антюх завершил спортивную карьеру в 38 лет.
Об этом сообщили в тренерском штабе сборной России.
«Кирилл Антюх завершил карьеру спортсмена, последний раз он принимал участие в соревнованиях в прошлом сезоне.
В настоящее время он работает тренером по общефизической подготовке в одном из баскетбольных клубов», – рассказал источник.
Антюх – бронзовый призер этапа Кубка мира по бобслею.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости