Призер этапа Кубка мира по бобслею Кирилл Антюх завершил спортивную карьеру

Российский бобслеист Кирилл Антюх завершил спортивную карьеру в 38 лет.

Об этом сообщили в тренерском штабе сборной России.

«Кирилл Антюх завершил карьеру спортсмена, последний раз он принимал участие в соревнованиях в прошлом сезоне.

В настоящее время он работает тренером по общефизической подготовке в одном из баскетбольных клубов», – рассказал источник.

Антюх – бронзовый призер этапа Кубка мира по бобслею.