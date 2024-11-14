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Призер этапа Кубка мира по бобслею Кирилл Антюх завершил спортивную карьеру

Российский бобслеист Кирилл Антюх завершил спортивную карьеру в 38 лет.

Об этом сообщили в тренерском штабе сборной России.

«Кирилл Антюх завершил карьеру спортсмена, последний раз он принимал участие в соревнованиях в прошлом сезоне.

В настоящее время он работает тренером по общефизической подготовке в одном из баскетбольных клубов», – рассказал источник. 

Антюх – бронзовый призер этапа Кубка мира по бобслею.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoсборная России (бобслей)
бобслей
Кирилл Антюх
ТАСС
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