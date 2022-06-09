Решение по допуску российских бобслеистов и скелетонистов на международные соревнования примут к 17 июня

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона ( ) к 17 июня должен принять решение о возможности возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

Об этом сообщила президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

«Заседание прошло в конструктивном ключе. Скорее всего, больше никаких заседаний не будет. Решение ожидается в следующую пятницу», – сказала Аникина.

Заседание апелляционного трибунала IBSF состоялось 7 июня. На нем прошло слушание иска Федерации бобслея России об отстранении россиян и приостановке членства организации в IBSF.