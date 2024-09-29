Ростислав Гайтюкевич: «Мыслей о смене гражданства не было совсем. Я вырос здесь, страна дала мне возможность тренироваться и стать тем, кто я есть сейчас»
Ведущий российский бобслеист объяснил, почему не задумывался о смене гражданства.
С 2022 года россиян не допускают до международных турниров по бобслею.
«У меня мыслей о смене гражданства не было совсем, никогда в голову такое не приходило. Я вырос здесь, страна дала мне возможность тренироваться и стать тем, кто я есть сейчас.
Понимаю, что у кого-то может быть своя точка зрения на этот счет, своя правда. А у меня она такая», – сказал трехкратный призер чемпионатов Европы и восьмикратный чемпион России по бобслею Ростислав Гайтюкевич.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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