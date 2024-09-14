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Олимпийская чемпионка Людмила Энквист заявила, что намеренно приняла допинг из-за ненависти к бобслею

Людмила Энквист заявила, что приняла допинг намеренно, чтобы уйти из спорта.

Энквист является олимпийской чемпионкой в беге на 100 м с барьерами, двукратной чемпионкой мира. С 1996 года она выступала за сборную Швеции, а ранее – за СССР и Россию. 

В 1999 году Людмила закончила карьеру в легкой атлетике и занялась бобслеем. Она надеялась стать первой женщиной, выигравшей как летние, так и зимние Олимпийские игры.

В 2001 году ее допинг-проба дала положительный результат на анаболические стероиды. Энквист утверждает, что приняла допинг сознательно, так как не любила бобслей и боялась выступать в этом виде спорта.

«Я ненавидела бобслей. Это был полный кошмар. Постоянный дискомфорт – до, во время и после тренировок, днем и ночью.

Я не могла сказать правду, что хочу все бросить, потому что была напугана и подавлена. Отказаться было невозможно, темп был слишком быстрым, а ставки – слишком высокими, причем на всех уровнях. Были приложены огромные усилия, привлечены известные спонсоры. <...> Все лежало на моих плечах. Пути назад не было.

Я хотела, чтобы меня поймали. Положить конец безумию. Избавиться от страха. Никто не мог меня остановить, даже я сама. Теперь меня поймает допинговая полиция.

Я бы не боялась больше ледяной трассы. Мне бы навсегда запретили заниматься всеми видами спорта, и я бы больше не страдала», – написала Энквист в своей книге, отрывки из которой публикует SVT. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: SVT
logoдопинг
logoсборная Швеции
бобслей
Людмила Энквист
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