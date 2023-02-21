Боблеистка Скворцова о последствиях операций: «Устала от постоянного дискомфорта, устала нервничать от того, что на меня смотрят. Хотите – смотрите, мне пофиг»

Бывшая российская бобслеистка рассказала о том, как многочисленные операции сказались на ее жизни.

В 2009 году из-за ошибки организаторов в боб, в котором выступала Скворцова, врезался мужской экипаж. Спортсменка получила серьезные травмы, на ее правой ноге пришлось удалить две трети мышц.

– Кажется, что сейчас ты гораздо больше в мире с собой, чем десять лет назад. Я права?

– Конечно. Сразу после аварии я круглый год носила только самую закрытую одежду и обувь. Через пару лет смогла надеть топик. Еще через пару лет – сандалии. Сейчас ношу любую обувь, обтягивающие кофточки. Вообще подобрала одежду, которая мне нравится: зимой – брюки, летом – длинные платья и юбки.

Все эти годы я купалась только в деревне, где одни рыбаки. Я ведь больше похожа на монстра Франкенштейна, поэтому только там могла купаться более менее спокойно. Вначале рыбаки смотрели немного с жалостью, что ли – молодая девчонка, а вся изуродованная. Но потом мы привыкли друг к другу. И сейчас уже никто не обращает на меня внимание. Но в любом случае, я купаюсь в брюках, а верх уже в купальнике.

И вот этим летом я впервые согласилась с братом поехать на море. Буду там загорать на пляже. Авантюра, конечно, но отступать уже некуда.

Привыкла ли я? Наверное, нет. Не привыкла и не приняла. Я просто устала. Устала от постоянного дискомфорта, устала нервничать от того, что на меня смотрят. Хотите – смотрите, мне пофиг.

Я даже отважилась рассказать, как перебинтовываю ногу поролоном, чтобы она в брюках выглядела, как здоровая. Еще несколько лет назад я бы такое не выдала даже под пытками.

– Сколько у тебя уходит времени, чтобы собраться перед выходом из дома?

– Перебинтовать ногу – это всего минут 10. Давно научилась делать это быстро. Летом вообще не бинтую, потому что в поролоне жарко.

– У тебя есть молодой человек?

– Мне давно никто не нравится. Дело не в комплексах, просто нет человека, который бы меня зацепил. Может, потому что мозги сейчас повернуты в другую сторону. Мне комфортно одной, я кайфую, путешествую.

Раньше я хотела семью, детей. А потом поняла, что я к этому не готова. От детей я не в восторге. У меня есть двое племянников, есть дети у друзей, я смотрю на них и понимаю, что своих пока не хочу.

Да и не потяну я ребенка и себя. «Бог дал ребенка, даст и на ребенка» – простите, это инфантилизм. Я объективно не готова к такой ответственности. Появится человек, с которым я захочу семью – прекрасно. Но выйти с табличкой «в активном поиске» – это не про меня.

– Тебе наверняка тысячу раз говорили, что есть люди и с гораздо худшими травмами...

– А какое мне дело до других? Если кому-то нормально так жить – окей, я очень рада, без иронии. Я пока еще себя не приняла до конца. Что там говорят другие – неважно, я же себя вижу.

Все эти байки про то, что меня полюбят за меня, а не за мое тело... Но если я себя не люблю с таким телом, то как я приму любовь от другого человека? – сказала Скворцова.

«Постеснялась просить у Путина помощи. Возможно, была дура». Интервью бобслеистки Скворцовой о жизни после аварии