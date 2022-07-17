«Правая нога не болит – я практически не чувствую ее ниже колена. В ней отсутствуют две трети мышц». Бобслеистка Скворцова о последствиях травмы 2009 года

Бывшая бобслеистка сборной России Ирина Скворцова рассказала об операциях после травм, из-за которых завершила карьеру.

В ноябре 2009 года на бобслейной трассе в Кенигсзее из-за ошибки технического персонала столкнулись два российских экипажа. Скворцова, которой на тот момент был 21 год, получила тяжелые повреждения и закончила со спортом. После инцидента ей сделали более 80 различных операций.

– Чем сейчас занимаетесь в плане работы?

– Напишите: нагло прожигаю жизнь, ха-ха. Так будет правильнее, чем объяснять детали. Нахожусь, можно сказать, в свободном плавании.

– Для вас преодолевать препятствия и вообще ходить – больно?

– Нет, если не поврежу ногу, как в прошлом году в Осетии. Рассчитывала выдержать неделю, но травмировалась на третий день, стало сложно передвигаться. Это не боль – я практически не чувствую правую ногу ниже колена. Опасность в том, что, если рана не заживет, наступят более тяжелые последствия.

Бывает, что в кроссовку попадет буквально песчинка, поцарапает или натрет. Кожа на стопе нежная, пересаженная, ее легко повредить. Для обычных условий хватит пластыря, если же четыре часа идешь в гору и столько же назад, травма усугубляется, ткани разрушаются. А болевого сигнала нет, приходится контролировать все визуально.

Разные бывают нюансы, стараюсь перед каждой поездкой беречь ноги, особенно правую. Она функционирует процентов на 20, сгибается только за счет веса, поскольку отсутствуют две трети мышц. На уклонах левой ступаю – правую подтягиваю, нагрузка на руки, плечи, спину, поясницу.

Спускаться легче, но там другое: важно не подвернуть стопу, которую не чувствую. Если не выбрать надежное место для следующего шага, незафиксированная нога поедет. А так за долю секунды включается все остальное, уже на автоматизме. На сложном рельефе правую ногу приходится подтягивать руками, тоже специфика, – сказала Скворцова.

– За спортом следите?

– Честно говоря, нет. Не цепляет. Спорт для меня закончился в 2009-м, потом был только шлейф, отголоски. Олимпиады одним глазом посматривала, чтобы информировать тетю, она звонила из деревни, интересовалась нашими. Когда стали отстранять россиян, интерес вообще пропал, – добавила бобслеистка.