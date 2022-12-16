Саночница Иванова об отсутствии международных турниров: «По эмоциям внутренние старты – скучно, грустно и тоскливо»

Двукратный призер Олимпиад Татьяна Иванова рассказала, как в российском санном спорте справляются без международных соревнований.

– По эмоциям внутренние старты – скучно, грустно и тоскливо. Один турнир у нас прошел, и конкуренция там была очень маленькая. Знаешь, сколько девочек участвовало? Восемь! Из них две юниорки. Боюсь, на чемпионате России будет еще меньше. А через год-другой как бы втроем не пришлось выступать…

– Тяжело соревноваться всю зиму на одной трассе в Сочи?

– Хотелось бы иметь еще хотя бы одну – это уже какая-то вариативность. А все время сидеть на одной не то чтобы надоедает – просто не успеваешь соскучиться. У нас же и сборы тут постоянно. На Кубке мира каждую неделю новая трасса, нужно все время переключаться. А тут всегда одна картинка. Меняется разве что погода и состояние льда. Если честно, мне грустненько, – сказала Иванова.

Наш спорт выкручивается в изоляции: в бобслее – одна трасса на страну, коньки – в «рыночном шатре», горнолыжники махнули в Аргентину!