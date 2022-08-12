Шестикратный чемпион мира по скелетону Мартинс Дукурс завершил карьеру

Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс объявил о завершении спортивной карьеры.

«Я принял эмоциональное, но логичное решение. За 22 года все превратилось в любимую привычку, но от такой жизни появляется усталость. Я переживал тяжелые проигрыши, громкие победы, огромное волнение и привыкал к этому снова и снова. Чувство, вызвавшее зависимость, невозможно убрать, и уже понимаю, что буду скучать по соревнованиям.

Тяжело осознавать, что уже не в состоянии показать качественное выступление, это заставляет задуматься над логичным завершением карьеры. Мне всегда говорили не сдаваться, и я учил этому других, но иногда нужно остановиться, чтобы принять новые жизненные вызовы», – написал 38-летний спортсмен.

Дукурс – двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2010, 2014), шестикратный чемпион мира, 12‑кратный чемпион Европы, рекордсмен по количеству побед в общем зачете Кубка мира (11).