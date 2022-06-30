Ушел из жизни двукратный обладатель Кубка мира по бобслею Дмитрий Степушкин

Теги сборная России (бобслей) бобслей Дмитрий Степушкин Бобслей/сани/скелетон

Двукратный обладатель Кубка мира по бобслею Дмитрий Степушкин ушел из жизни в возрасте 46 лет. 

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бобслея России (ФБР). 

«Федерация бобслея выражает глубокие соболезнования супруге, родным и близким Дмитрия и берет на себя организацию похорон.

Церемония состоится в субботу в Воронеже. Дополнительная информация будет предоставлена позже», — говорится в сообщении пресс-службы. 

Степушкин выступал в соревнованиях четверок. В 2005 и 2007 годах становился обладателем Кубка мира.

Также на его счету четыре награды ЧМ и два золота чемпионатов Европы. 

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