Ушел из жизни двукратный обладатель Кубка мира по бобслею Дмитрий Степушкин

Двукратный обладатель Кубка мира по бобслею Дмитрий Степушкин ушел из жизни в возрасте 46 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бобслея России (ФБР).

«Федерация бобслея выражает глубокие соболезнования супруге, родным и близким Дмитрия и берет на себя организацию похорон.

Церемония состоится в субботу в Воронеже. Дополнительная информация будет предоставлена позже», — говорится в сообщении пресс-службы.

Степушкин выступал в соревнованиях четверок. В 2005 и 2007 годах становился обладателем Кубка мира.

Также на его счету четыре награды ЧМ и два золота чемпионатов Европы.