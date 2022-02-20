Олимпиада 2022, бобслей, мужчины, экипажи-четверки. Смотреть онлайн

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20 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине пройдут соревнования по бобслею среди мужских экипажей-четверок. Заезды начнутся в 04:30 по московскому времени. 

Прямая трансляция на телеканале «Матч Арена» стартует в 04:25. Смотреть онлайн соревнования по бобслею, мужчины, экипажи-четверки на Олимпиаде 2022 можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке

Состав сборной России на соревнования

  • Ростислав Гайтюкевич, Михаил Мордасов, Павел Травкин и Алексей Лаптев
  • Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Владислав Жаровцев, Дмитрий Лопин 

После двух заездов из четырех 

  • 1. Франческо Фридрих, Торстен Маргис, Кэнди Бауэр, Александр Шюллер (Германия) – 1.57,00 
  • 2. Йоханнес Лохнер, Флориан Бауэр, Кристофер Вебер, Кристиан Расп (Германия) –  0,03 
  • 3. Джастин Криппс, Райан Соммер, Кэм Стоунс, Бенджамин Коквелл (Канада) – 0,38… 
  • 7. Ростислав Гайтюкевич, Михаил Мордасов, Павел Травкин и Алексей Лаптев (Россия) – 0,78 
  • 8. Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Владислав Жаровцев, Дмитрий Лопин (Россия) – 1,12

Результаты бобслея на Олимпиаде 2022 в Пекине

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