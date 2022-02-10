«За 12 лет ничего не поменялось. Как привозили по полсекунды, так и привозим». Саночник Денисьев о 4-м месте в смешанной эстафете

Российский саночник Александр Денисьев, выступающий в двойках с Владиславом Антоновым, оценил итоги смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Сборная России, за которую выступили Денисьев Антонов, а также одиночники Татьяна Иванова и Роман Репилов, заняла четвертое место. Выиграла команда Германии.

«Мы уделались. Потому что у нас двойки «быстрые», за 12 лет ничего не поменялось.

Как привозили по полсекунды, так и привозим, и никто не знает, как сделать их быстрее. Если бы кто-то знал, то ездили бы сейчас быстро.

Мы ехали ровненько, а больше ничего не смогли сделать», – заявил Антонов.

Олимпиада-2022. Сани. Иванова, Репилов, Денисьев и Антонов заняли 4-е место в смешанной эстафете, выиграли немцы

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