Кубок мира. Эстафета. Ришар, Лампич, Виттоцци и Ханна Оберг были быстрейшими на этапах, у Франции – лучший общий ход

Женская сборная Франции по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Кубок мира по биатлону-2025/26

Первый этап

Эстерсунд, Швеция

Эстафета, женщины

Лыжный ход

1-й этап

1. Жанна Ришар (Франция) – 15.15,2

2. Доротея Вирер (Италия) – 12,5

3. Дуня Здоуц (Австрия) – 15,6

4. Каролине Кноттен (Норвегия) – 15,7

5. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 17,7

6. Эми Басерга (Швейцария) – 21,0

2-й этап

1. Анамария Лампич (Словения) – 15.33,8

2. Люция Харватова (Чехия) – 2,0

3. Анна Магнуссон (Швеция) – 6,3

4. Микела Каррара (Италия) – 22,5

5. Осеан Мишлон (Франция) – 25,1

6. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 27,4

3-й этап

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 15.35,7

2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 2,6

3. Элла Халварссон (Швеция) – 10,3

4. Анна Гандлер (Австрия) – 19,0

5. Полона Клеменчич (Словения) – 23,0

6. Люсинда Андерсон (США) – 32,5

4-й этап

1. Ханна Оберг (Швеция) – 15.46,4

2. Лу Жанмонно (Франция) – 8,5

3. Маркета Давидова (Чехия) – 12,4

4. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 17,3

5. Ханна Аухенталлер (Италия) – 25,1

6. Суви Минккинен (Финляндия) – 25,1

Общее время лыжного хода

1. Франция – 1:02.47,3

2. Швеция – 15,0

3. Италия – 23.9

4. Чехия – 1.30,7

5. Австрия – 1.04,6

6. Норвегия – 1.26,2

Скорострельность

1. Болгария – 3.53,6 (0+3)

2. Чехия – 4.26,5 (0+8)

3. Швейцария – 4.26,6 (0+8)

4. Украина – 4.32,9 (0+8)

5. Италия – 4.33,5 (1+9)

6. Словакия – 4.42,5 (0+6)...

8. Франция – 4.58,6 (0+8)