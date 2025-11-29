Кубок мира. Эстафета. Ришар, Лампич, Виттоцци и Ханна Оберг были быстрейшими на этапах, у Франции – лучший общий ход
Женская сборная Франции по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Кубок мира по биатлону-2025/26
Первый этап
Эстерсунд, Швеция
Эстафета, женщины
Лыжный ход
1-й этап
1. Жанна Ришар (Франция) – 15.15,2
2. Доротея Вирер (Италия) – 12,5
3. Дуня Здоуц (Австрия) – 15,6
4. Каролине Кноттен (Норвегия) – 15,7
5. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 17,7
6. Эми Басерга (Швейцария) – 21,0
2-й этап
1. Анамария Лампич (Словения) – 15.33,8
2. Люция Харватова (Чехия) – 2,0
3. Анна Магнуссон (Швеция) – 6,3
4. Микела Каррара (Италия) – 22,5
5. Осеан Мишлон (Франция) – 25,1
6. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 27,4
3-й этап
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 15.35,7
2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 2,6
3. Элла Халварссон (Швеция) – 10,3
4. Анна Гандлер (Австрия) – 19,0
5. Полона Клеменчич (Словения) – 23,0
6. Люсинда Андерсон (США) – 32,5
4-й этап
1. Ханна Оберг (Швеция) – 15.46,4
2. Лу Жанмонно (Франция) – 8,5
3. Маркета Давидова (Чехия) – 12,4
4. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 17,3
5. Ханна Аухенталлер (Италия) – 25,1
6. Суви Минккинен (Финляндия) – 25,1
Общее время лыжного хода
1. Франция – 1:02.47,3
2. Швеция – 15,0
3. Италия – 23.9
4. Чехия – 1.30,7
5. Австрия – 1.04,6
6. Норвегия – 1.26,2
Скорострельность
1. Болгария – 3.53,6 (0+3)
2. Чехия – 4.26,5 (0+8)
3. Швейцария – 4.26,6 (0+8)
4. Украина – 4.32,9 (0+8)
5. Италия – 4.33,5 (1+9)
6. Словакия – 4.42,5 (0+6)...
8. Франция – 4.58,6 (0+8)