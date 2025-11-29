  • Спортс
  • Антон Бабиков: «Не буду бегать все гонки Кубка России. Я не так много тренировался, нужно экономить силы»
Антон Бабиков: «Не буду бегать все гонки Кубка России. Я не так много тренировался, нужно экономить силы»

Биатлонист Бабиков: не буду бегать все гонки Кубка России, это не имеет смысла.

Биатлонист Антон Бабиков прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске (3-е место).

«Я не буду бегать все гонки Кубка России. Это не имеет смысла. Я не так много тренировался, поэтому если буду пытаться пробежать все гонки, то боюсь, что устану в самый нужный момент. Нужно экономить силы. Очевидно, что Кубок России – самый предпочтительный старт для экономии сил», – сказал Бабиков «Матч ТВ».

«Поставил бы себе четыре с плюсом за гонку. Почему не пятерка? Неидеальное самочувствие – тяжеловато давались участки трассы, на которых я знаю, что могу бежать сильнее. Горный ход у меня сильный компонент, но сегодня я горные участки преодолевал кое-как. Но поработать все же смог. Скольжение достаточно тугое было, непростой круг. Спринт небыстрый получился, но тем не менее рабочий.

Неидеальное состояние и в плане настроя на гонку было из-за переноса. Но думать всегда нужно позитивно – в любом случае то, что мы вышли на старте сегодня, гораздо лучше, чем пытались бы бежать вчера. Я так точно из этой ситуации максимум извлек.

На финише почти сразу увидел результаты ребят, которые бежали сзади, – Жени Сидорова и Дани Серохвостова. Я старался работать до конца, до самой финишной линии – нам тут на скрипке некогда играть, ха-ха, у нас сильнейшие могут в разных группах стартовать. Я ставил задачу отработать максимально финишную прямую, не выкладываться полностью на подъеме.

Возможно, мне чуть повезло – я избежал ветра на финишной подкове, а там если в ветер попадешь – это минус секунда или полторы. Может быть, ребятам повезло меньше, чем мне, они очень быстрые. Если честно, я с дружескими чувствами ждал их финиша, поскольку прекрасно понимаю, что они не меньше меня достойны медалей любого достоинства», – цитирует Бабикова «Чемпионат».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
