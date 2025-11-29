  • Спортс
  • Александр Поварницын: «Сейчас такой снег и такое скольжение, что я с первого круга думал: «Только бы дойти до финиша». Не рассчитывал сразу попасть в топ‑3»
Поварницын: не рассчитывал попасть в топ-3 в спринте на КР в Ханты-Мансийске.

Биатлонист Александр Поварницын прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске (2-е место).

«После последней стрельбы были мысли только отыгрывать отставание у Смольского. Состояние такое, что я позволяю себе бороться. Сейчас такой снег и такое скольжение, что я с первого круга думал: «Только бы дойти до финиша». Внутренне мне казалось, что скорости вообще нет. Не хватает мощности, чтобы себя по такому скольжению разогнать.

Я доволен. Не рассчитывал сразу попасть в топ‑3», – сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».

«Сейчас испытываю олимпийское спокойствие – я ждал, что будет хорошая гонка, но не думал, что она получится медальной. В моих расчетах вообще не было борьбы за победу. Видимо, это и сказалось на результате – где-то отпустил себя, успокоился и просто сосредоточился на том, что я делаю на дистанции и рубеже.

Правда, то, что я хотел делать на трассе, и что в итоге делал – две большие разницы, как говорится. Я шел как коряга, по координации плохо выглядел. Сказалось то, что скольжение было тупое, до этого тренировались на жесткой трассе, скоординирован был именно под нее. Сегодня вышел на пристрелку и понял, что все не так – подача таза не та, руки не так работают, ноги чуть сбоку.

Вчера можно было попробовать перестроиться, поскольку вместо гонки можно было провести тренировку, но в такой мороз я не рискнул выходить на трассу. Да и сегодня было холодновато – утром на разминочном кроссе почувствовал, как ветер продувает мышцы, так что на гонку утеплился так, как будто было минус 20 градусов.

Для преследования позиция хорошая. А тактика будет простая – получать удовольствие, кайфовать и на рубеже делать свою работу», – цитирует Поварницына «Чемпионат».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
