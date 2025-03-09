Наталия Шевченко: «Думаю, многие обрадовались моей болезни. Никто, кроме моей команды, меня не поддержал»

Наталия Шевченко считает, что многие биатлонистки обрадовались ее болезни.

Спортсменка пропустила финал Кубка России в Златоусте.

– У меня сильный кашель, режущая боль в горле, просто невыносимая. Ну вот голос садится и насморк. Самое главное – это очень высокая температура – 39 градусов. Держится она уже несколько дней, но сейчас поменьше – 38.

– Не получится так, что ты сейчас так и сезон закончишь?

– Возможно, но сейчас надо максимально вылечиться, прям до конца, то есть не форсировать события. Возможно, в Тюмени и в Увате не получится уже выступить, но настраиваюсь пока на чемпионат. Надеюсь, что через 3 недели я уже хотя бы выйду на трассу.

– С каким чувством смотришь гонки, когда Виктория Сливко забирает все твои зачеты?

– Небольшой подарок на 8 марта, ха-ха. Конечно, максимально обидно, но единственное, чего я сейчас хочу, это вылечиться.

– Сливко не звонила, не писала?

– Конечно, нет. Я думаю, что многие обрадовались моей болезни, хоть они и говорят в прямых эфирах, что они переживают и так далее, но, по крайней мере, никто, кроме моей команды, меня не поддержал, – сказала Шевченко.