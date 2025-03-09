Дмитрий Васильев: «Очень жаль, что Сливко не смогла реализовать себя на Кубке мира. Уверен, она бы попортила нервы допинговым биатлонисткам»

Дмитрий Васильев считает, что Виктория Сливко могла бы бороться на Кубке мира.

В этом сезоне Сливко выиграла общий зачет Кубка России по биатлону.

«Очень рад за Сливко, она молодец. На протяжении многих лет неизменный лидер женского биатлона, ее стабильность поражает. Очень жаль, что она не смогла реализовать себя на этапах Кубка мира. Уверен, Сливко бы попортила нервы допинговым биатлонисткам», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев .

Россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с марта 2022 года.

«Конечно, время упускается, и это касается не только Сливко, но и многих других биатлонистов. И среди мужчин, и среди женщин есть те, кто находится в расцвете сил и отличной форме. Они могли бы бороться за высочайшие награды мирового спорта, но по не зависящим от себя причинам могут соревноваться только в России.

Если случится чудо, нас допустят до квалификации Олимпиады. Причем не сомневаюсь, что IBU это сделает в самый последний момент, по-другому они не могут, только подлости и умеют организовывать. Объявят за неделю до первого этапа Кубка мира. Поэтому всем сейчас надо выстраивать подготовку, исходя из этого, чтобы в нужный момент быть готовыми», – заявил Васильев.