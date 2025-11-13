12

Жанну Ришар застали за манипуляциями с винтовкой Осеан Мишлон в сезоне-2024/25 (Dicodusport)

Биатлонистку Жанну Ришар застали за манипуляциями с винтовкой коллеги по сборной.

Биатлонистка Жанна Ришар намеренно поменяла настройки в винтовке коллеги по французской сборной Осеан Мишлон.

По информации издания Dicodusport, инцидент произошел в конце сезона-2024/25. За манипуляциями с оружием Ришар застала олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше

Ришар отрицала свою вину, однако, по данным издания, именно по этой причине пропустила начало летней подготовки к сезону с командой Франции. Конфликт был улажен внутри команды. 

Ранее еще одна представительница Франции – десятикратная чемпионка мира Жюлия Симон – была отстранена дисциплинарной комиссией от соревнований на месяц после приговора по делу о мошенничестве.

Бьорндален о дисквалификации Симон на месяц: «Удивительно, что наказание, которое она получила, столь мягкое»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Dicodusport
