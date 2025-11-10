Французские спортсмены получат 80 тысяч евро за золото Олимпиады-2026.

Стали известны суммы премий, которые получат французские спортсмены за медали на Олимпиаде-2026 в Милане.

За золото им выплатят 80 тысяч евро (7,5 млн рублей – для сравнения), за серебро – 40 тысяч (3,7 млн рублей), за бронзу – 20 тысяч (1,9 млн рублей).

Точно такие же премии были в Париже-2024.

Но вот по сравнению с Пекином-2022 расценки возросли – с 65 до 80 на золото, с 25 до 40 за серебро и с 15 до 20 за бронзу.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.