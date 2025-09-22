Летний биатлон. Чемпионат Франции. Жаклен и Жанмонно выиграли гонки преследования, Перро и Мишлон – 2-е, Симон – 5-я, Брезаз-Буше – 10-я
Эмильен Жаклен и Лу Жанмонно выиграли пасьюты на летнем чемпионате Франции.
Гонки проходили 21 сентября.
Чемпионат Франции по летнему биатлону
Арсон
Мужчины, гонка преследования
1. Эмильен Жаклен – 33.58,2 (2)
2. Эрик Перро – 44,8 (4)
3. Тео Гиро-Пуайо – 1.47,3 (4)
4. Фабьен Клод – 2.02,8 (5)
5. Мартен Боте – 2.12,5 (4)
6. Оскар Ломбардо – 2.22,9 (2)
7. Валентен Лежен – 3.16,8 (6)
8. Лео Карлье – 4.10,3 (3)...
18. Антонин Гигонна – 6.17,6 (5)
Кентен Фийон-Майе не стартовал.
Женщины, гонка преследования
1. Лу Жанмонно – 29.47,0 (2)
2. Осеан Мишлон- 1.06,1 (1)
3. Селия Энафф – 2.14,6 (2)
4. Жанна Ришар – 2.33,4 (4)
5. Жюлия Симон – 3.37,6 (2)
6. Софи Шово – 3.40,7 (4)
7. Фани Бертран – 4.09,2 (1)
8. Вольдия Гальмас Полен – 4.18,3 (2)
9. Эрика Янкя (Финляндия) – 4.23,7 (1)
10. Жюстин Брезаз-Буше – 4.41,0 (5)
