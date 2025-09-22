  • Спортс
Летний биатлон. Чемпионат Франции. Жаклен и Жанмонно выиграли гонки преследования, Перро и Мишлон – 2-е, Симон – 5-я, Брезаз-Буше – 10-я

Эмильен Жаклен и Лу Жанмонно выиграли пасьюты на летнем чемпионате Франции.

Гонки проходили 21 сентября.

Чемпионат Франции по летнему биатлону

Арсон

Мужчины, гонка преследования

1. Эмильен Жаклен – 33.58,2 (2)

2. Эрик Перро – 44,8 (4)

3. Тео Гиро-Пуайо – 1.47,3 (4)

4. Фабьен Клод – 2.02,8 (5)

5. Мартен Боте – 2.12,5 (4)

6. Оскар Ломбардо – 2.22,9 (2)

7. Валентен Лежен – 3.16,8 (6)

8. Лео Карлье – 4.10,3 (3)...

18. Антонин Гигонна – 6.17,6 (5)

Кентен Фийон-Майе не стартовал.

Женщины, гонка преследования

1. Лу Жанмонно – 29.47,0 (2)

2. Осеан Мишлон- 1.06,1 (1)

3. Селия Энафф – 2.14,6 (2)

4. Жанна Ришар – 2.33,4 (4)

5. Жюлия Симон – 3.37,6 (2)

6. Софи Шово – 3.40,7 (4)

7. Фани Бертран – 4.09,2 (1)

8. Вольдия Гальмас Полен – 4.18,3 (2)

9. Эрика Янкя (Финляндия) – 4.23,7 (1)

10. Жюстин Брезаз-Буше – 4.41,0 (5)

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
