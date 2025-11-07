Десятикратная чемпионка мира Жюлия Симон дисквалифицирована на месяц после приговора по делу о мошенничестве

Жюлия Симон дисквалифицирована на месяц после приговора по делу о мошенничестве.

Дисциплинарная комиссия Федерации лыжного спорта Франции (FFS) отстранила на месяц биатлонистку Жюлию Симон после приговора по делу о мошенничестве с банковскими картами.

Общий срок дисквалификации составил шесть месяцев, пять из них – условно. Симон должна в течение полугода выплатить FFS штраф в размере 30 тысяч евро, 15 из которых – условно.

Решение вступило в силу 7 ноября. Жюлия Симон пропустит первый этап Кубка мира, который стартует 29 ноября в шведском Эстерсунде.

Ранее десятикратная чемпионка мира по биатлону Симон призналась, что совершала покупки чужой кредитной картой на сумму более тысячи евро. Ущерб понесли три человека, в том числе ее партнерша по команде – олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз‑Буше.

Суд в Альбервиле приговорил Симон к трехмесячному условному сроку и штрафу в размере 15 тысяч евро.