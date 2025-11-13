  • Спортс
  Брезаз-Буше о приговоре по делу Симон: «Это решение позволяет нам еще больше сосредоточиться на спортивном аспекте»
Брезаз-Буше о приговоре по делу Симон: «Это решение позволяет нам еще больше сосредоточиться на спортивном аспекте»

Жюстин Брезаз-Буше высказалась о решении по делу Жюлии Симон.

Олимпийская чемпионка по биатлону Жюстин Брезаз-Буше высказалась о решении по делу 10-кратной чемпионки мира Жюлии Симон.

Симон совершала покупки чужой кредитной картой на сумму более тысячи евро. Ущерб понесли три человека, в том числе ее партнерша по команде Брезаз‑Буше.

Суд в Альбервиле приговорил Симон к трехмесячному условному сроку и штрафу в размере 15 тысяч евро. Также француженку отстранили от соревнований на месяц.

«Я справляюсь с этим так же, как и в течение последних двух лет. Делаю все возможное, чтобы отделить то, что происходит в спорте, от вещей за его пределами.

Решение вынесено, и можно сказать, что это решение позволяет нам еще больше сосредоточиться на спортивном аспекте.

Я искренне уважаю спортсменку. Пока меня тоже уважают и я могу делать свое дело, а моей спортивной карьере ничто не мешает, проблем нет», – сказала Брезаз-Буше.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: L’Équipe
