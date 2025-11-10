Доротея Вирер: «Не всем выпадает шанс завершить карьеру на домашней Олимпиаде. Хочу выложиться по полной в последний раз»

Доротея Вирер: хочу выложиться по полной на домашней Олимпиаде.

Четырехкратная чемпионка мира по биатлону Доротея Вирер высказалась о том, что предстоящий сезон будет последним в ее карьере.

«У меня очень смешанные чувства, и впереди меня ждет особенный сезон. Хочу выложиться по полной в последний раз. Безусловно, будет много эмоций. Не всем выпадает шанс завершить карьеру на домашней Олимпиаде », – сказала Вирер.

Также она ответила на вопрос о роли знаменосца на открытии Игр.

«Несколько спортсменов могут претендовать на эту честь. У меня первая гонка в Антхольце уже на следующий день после церемонии открытия в Милане. Но это, конечно, было бы большой честью для меня», – добавила биатлонистка.