4

Виктор Майгуров: «Российские биатлонисты готовы в любой момент вернуться на международные соревнования»

Виктор Майгуров: российские биатлонисты тренируются, не сбавляя темп.

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что российские спортсмены готовы в любой момент вернуться на международную арену.

Россияне отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с марта 2022 года. 

«У каждого спортсмена есть свои задачи. У каждого региона свои задачи. Поэтому не сбавляем темп, тренируемся. Готовы в любой момент вернуться на международные соревнования», – сказал глава СБР на церемонии открытия лыжероллерной трассы в Чебоксарах.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
