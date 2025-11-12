Виктор Майгуров: «Российские биатлонисты готовы в любой момент вернуться на международные соревнования»

Виктор Майгуров: российские биатлонисты тренируются, не сбавляя темп.

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что российские спортсмены готовы в любой момент вернуться на международную арену.

Россияне отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU ) с марта 2022 года.

«У каждого спортсмена есть свои задачи. У каждого региона свои задачи. Поэтому не сбавляем темп, тренируемся. Готовы в любой момент вернуться на международные соревнования», – сказал глава СБР на церемонии открытия лыжероллерной трассы в Чебоксарах.