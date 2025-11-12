Виктор Майгуров: «Российские биатлонисты готовы в любой момент вернуться на международные соревнования»
Виктор Майгуров: российские биатлонисты тренируются, не сбавляя темп.
Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что российские спортсмены готовы в любой момент вернуться на международную арену.
Россияне отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с марта 2022 года.
«У каждого спортсмена есть свои задачи. У каждого региона свои задачи. Поэтому не сбавляем темп, тренируемся. Готовы в любой момент вернуться на международные соревнования», – сказал глава СБР на церемонии открытия лыжероллерной трассы в Чебоксарах.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости