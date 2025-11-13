Жанмонно о деле Симон: «Решающий момент уже случился. Можно надеяться на то, что теперь будет происходить что-то хорошее»

Лу Жанмонно высказалась о решении суда по делу Жюлии Симон.

Четырехкратная чемпионка мира по биатлону Лу Жанмонно высказалась о приговоре по делу 10-кратной чемпионки мира Жюлии Симон .

Симон совершала покупки чужой кредитной картой на сумму более тысячи евро. Ущерб понесли три человека, в том числе ее партнерша по команде Жюстин Брезаз‑Буше .

Суд в Альбервиле приговорил Симон к трехмесячному условному сроку и штрафу в размере 15 тысяч евро. Также француженку отстранили от соревнований на месяц.

«Все это длится уже три года. Но эти неприятные моменты помогли нам лучше сконцентрироваться на том, что важно для достижения результата.

Решающий шаг в этом деле уже совершен, это (вердикт суда) – поворотный момент, после которого мы можем надеяться, что будет происходить что-то более приятное и хорошее. Пусть так и будет», – сказала Жанмонно в комментарии для L’Equipe.