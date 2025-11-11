  • Спортс
Бьорндален о дисквалификации Симон на месяц: «Удивительно, что наказание, которое она получила, столь мягкое»

Бьорндален считает мягким наказание французской биатлонистки Симон.

Десятикратная чемпионка мира Жюлия Симон была отстранена от соревнований на месяц после приговора по делу о мошенничестве.

Ранее она призналась, что совершала покупки чужой кредитной картой на сумму более тысячи евро. Ущерб понесли три человека, в том числе ее партнерша по команде – олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз‑Буше.

Суд в Альбервиле приговорил Симон к трехмесячному условному сроку и штрафу в размере 15 тысяч евро. 

Дисциплинарная комиссия Федерации лыжного спорта Франции (FFS) отстранила спортсменку на шесть месяцев, пять из них – условно. Решение вступило в силу 7 ноября. Таким образом, она пропустит только первый этап Кубка мира, который стартует 29 ноября в шведском Эстерсунде.

«С самого начала это дело казалось мне совершенно непонятным. Теперь же ее признали виновной по пяти эпизодам, что не добавило ясности. Удивительно, что наказание столь мягкое», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален.

«Я надеюсь, Жюлия получит необходимую ей помощь», – добавил он. 

Ранее Бьорндален высказывал предположение, что Симон отстранят на период до Рождества – на три этапа Кубка мира.  

Жюлия Симон не будет подавать апелляцию на решение о дисквалификации

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: TV2
