  • «Поезд ушел, много времени потеряно для спортсменов, и его не вернуть». Ишмуратова о решении CAS признать дискриминацией недопуск россиян
«Поезд ушел, много времени потеряно для спортсменов, и его не вернуть». Ишмуратова о решении CAS признать дискриминацией недопуск россиян

Ишмуратова высказалась о решении CAS признать недопуск россиян дискриминацией.

Ранее юридическая компания Sila Lawyers сообщила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) не допускать российских спортсменов и официальных лиц к соревнованиям под своей эгидой.

«К сожалению, от этого никому не легче. Поезд ушел, задача по недопуску российских и белорусских спортсменов до соревнований у них выполнена. Это решение по недопуску они приняли три года назад.

Много времени было потеряно для наших спортсменов, и это не вернуть. В лучшем случае, остается надеяться, что в ETTU сделают выводы. Но вот в будущем точно все должно наладиться, вся Россия в это верит», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

«Это прецедент и базис для других федераций при судебных тяжбах». Дегтярев о решении CAS признать дискриминацией недопуск россиян в настольном теннисе

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
