Светлана Журова: «CAS может признать дискриминацию россиян и в других видах спорта. Сейчас некоторые федерации ведут разбирательства»

Журова оценила решение CAS по делу о недопуске россиян в настольном теннисе.

Ранее пресс-служба юридической фирмы SILA International Lawyers сообщила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) впервые признал дискриминационным запрет на участие российских атлетов в соревнованиях.

В 2022 году Европейский союз настольного тенниса (ETTU) отстранил российских и белорусских спортсменов и официальных лиц от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за конфликта на Украине. Федерация настольного тенниса России оспорила отстранение в CAS, и суд постановил, что решение ETTU нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации.

«Конечно, вслед за этим решением CAS может признать дискриминацию российских спортсменов и в других видах спорта. Есть такое понятие в юриспруденции, как прецедент. Я знаю, что сейчас некоторые федерации ведут разбирательства. Если их дела также будут рассмотрены положительно, я думаю, можно будет ожидать иски в дальнейшем», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

