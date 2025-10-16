  • Спортс
  • «Это прецедент и базис для других федераций при судебных тяжбах». Дегтярев о решении CAS признать дискриминацией недопуск россиян в настольном теннисе


Дегтярев оценил решение CAS признать недопуск россиян дискриминацией.

Ранее пресс-служба юридической фирмы SILA International Lawyers сообщила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) впервые признал дискриминационным запрет на участие российских атлетов в соревнованиях.

В 2022 году Европейский союз настольного тенниса (ETTU) отстранил российских и белорусских спортсменов и официальных лиц от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за конфликта на Украине.

Федерация настольного тенниса России (ФНТР) оспорила отстранение в CAS.

«CAS постановил, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации, закрепленные как в Конституции ETTU, так и в Олимпийской хартии», – заявили в фирме, представлявшей в суде интересы ФНТР.

«Решение Спортивного арбитражного суда, удовлетворившего апелляцию Федерации настольного тенниса России против Европейского союза настольного тенниса, принято не сегодня, но сейчас была опубликована резолютивная часть. В ней черным по белому признан дискриминационный характер в отстранении российских спортсменов в настольном теннисе.

Большая работа проделана Федерацией настольного тенниса России. Молодцы.

Я напомню, что штат юристов Олимпийского комитета увеличен в несколько раз. Мы наняли лучших адвокатов в Лозанне. Во время последней встречи на швейцарской территории они получили все ЦУ. Судебные разбирательства в интересах российских спортсменов продолжатся.

В частности, ОКР вместе с Федерацией бобслея России и Федерацией санного спорта России также продолжает судебные тяжбы, отстаивая права наших спортсменов на участие в Олимпийских играх в Милане в 2026 году. Эта работа будет продолжена и усилена.

Важно отметить, хотя CAS и указал, что это решение не имеет прецедентного характера, это не так. Это однозначно прецедент и базис для других федераций, для Олимпийского комитета России при судебных тяжбах в интересах наших спортсменов.

Будем продолжать борьбу в юридическом плане, потому что спортсмены не несут никакой ответственности ни за отношения между странами, ни за решения правительств. И они по Олимпийской хартии должны иметь право соревноваться и защищать цвета национального флага России», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
