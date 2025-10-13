  • Спортс
0

Павел Колобков: «Мне нравится, что Фуркад поддерживает российских спортсменов. Но я не понимаю, почему надо связывать спорт и политику»

Колобков отреагировал на заявление Фуркада об отстранении российских спортсменов.

Шестикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад ранее заявил, что ему больно видеть, как российские спортсмены подвергаются наказанию. С 2022 года они отстранены от международных соревнований. «На их месте, если бы я был наказан за поступки своих руководителей, для меня это было бы полной катастрофой», – сказал он. 

«Фуркад – один из самых вменяемых спортсменов. С одной стороны, мне нравится то, что сказал Фуркад, то, что он поддерживает российских спортсменов.

С другой стороны, я не понимаю, почему надо связывать спорт и политику. Фуркад же упомянул ответственность за политические решения. При чем тут политика, какая связь? Нужно говорить, что спорт – это другое, он не имеет никакого отношения к политике. Спорт – про общение, дружбу, это искусство, часть культуры.

Йоханнес Клэбо тоже недавно сказал, что расстраивается из-за того, что не выступает с российскими спортсменами вместе. Но ему пока не хватает характера более громко заявить об этом.

Почитайте, что написал Томас Бах на сорокалетие Олимпиады-1980 в Москве. Бах писал, что когда он был молодым спортсменом, для него серьезным ударом было то, что его лишили права участвовать в Олимпийских играх. Тогда ведь правительство его страны приняло решение за спортсменов.

Бах пишет, что с тех пор он решил бороться за то, чтобы спорт был вне политики. А теперь все делается ровно наоборот», – сказал экс-министр спорта РФ Павел Колобков. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
