Светлана Журова: «Фуркада начнут хейтить за пророссийскую позицию в соцсетях. Украинцы наверняка наймут кого-то, кто будет писать ему гадости»

Светлана Журова считает, что Мартена Фуркада захейтят за позицию по России.

Шестикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Фуркад ранее заявил , что ему больно видеть, как российские спортсмены подвергаются наказанию. С 2022 года они отстранены от международных соревнований.

«Фуркад всегда адекватно относился к России. Чем больше сейчас спортсменов будет высказываться в пользу возвращения российских спортсменов, тем лучше. Но биатлон – по большей части скандинавский вид спорта, там сильно лобби этих стран. Пресса в этих странах плохая, имею в виду общий фон в СМИ о России и российском спорте.

А те, кто в Международном союзе биатлонистов (IBU) принимают решение, читают, конечно, ту прессу. Не думаю, что IBU прислушается к мнению Фуркада. Они даже не прочитают его высказывание. Это мы в России раскрутим комментарий Фуркада, порадуемся, придадим этому значение. А на Западе, в Скандинавии максимально заблокируют такое высказывание в поддержку россиян.

Фуркада сейчас начнут хейтить за пророссийскую позицию в соцсетях. Украинцы наверняка наймут сейчас кого-то, кто будет писать гадости Фуркаду, чтобы ему впредь не было повадно предлагать вернуть российских спортсменов», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .