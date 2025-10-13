  • Спортс
Светлана Журова: «Фуркада начнут хейтить за пророссийскую позицию в соцсетях. Украинцы наверняка наймут кого-то, кто будет писать ему гадости»

Светлана Журова считает, что Мартена Фуркада захейтят за позицию по России.

Шестикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Фуркад ранее заявил, что ему больно видеть, как российские спортсмены подвергаются наказанию. С 2022 года они отстранены от международных соревнований.

«Фуркад всегда адекватно относился к России. Чем больше сейчас спортсменов будет высказываться в пользу возвращения российских спортсменов, тем лучше. Но биатлон – по большей части скандинавский вид спорта, там сильно лобби этих стран. Пресса в этих странах плохая, имею в виду общий фон в СМИ о России и российском спорте.

А те, кто в Международном союзе биатлонистов (IBU) принимают решение, читают, конечно, ту прессу. Не думаю, что IBU прислушается к мнению Фуркада. Они даже не прочитают его высказывание. Это мы в России раскрутим комментарий Фуркада, порадуемся, придадим этому значение. А на Западе, в Скандинавии максимально заблокируют такое высказывание в поддержку россиян.

Фуркада сейчас начнут хейтить за пророссийскую позицию в соцсетях. Украинцы наверняка наймут сейчас кого-то, кто будет писать гадости Фуркаду, чтобы ему впредь не было повадно предлагать вернуть российских спортсменов», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
