Александр Тихонов: «К Мартену Фуркаду я всегда относился с большим уважением. Он оставил крайне приятное впечатление в отличие от скандинавов»

Александр Тихонов рассказал, за что уважает Мартена Фуркада.

Шестикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Фуркад ранее заявил , что ему больно видеть, как российские спортсмены подвергаются наказанию. С 2022 года они отстранены от международных соревнований.

«Я много раз позитивно высказывался по поводу Фуркада. Они с братом [Симоном] приезжали на Камчатку, да и вообще всегда откликались на наши приглашения, дружили с Россией. Они одни из немногих, кто принимает правильные решения, понимая, что спорт должен быть отдельно от политики.

Имея жизненный и анализируя опыт безголовых политиков в Европе, США и Скандинавии, могу сказать, что для них идеально подходит фраза «кому война, а кому мать родная». Они наживаются на военных конфликтах, стригут огромные деньги. Знают, что их посты не вечны и в большую политику никогда не вернутся, поэтому стараются схватить все, что можно.

Еще раз вернусь к Фуркаду. Я всегда к нему с большим уважением относился, мы встречались и отлично общались. Он оставил крайне приятное впечатление в отличие от скандинавов, в которым я как раз никогда хорошо не относился. Спорт высших достижений – украшение любой державы, у нас историю забывают. «Иваны, не помнящие родства». Разве моего примера недостаточно?» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов .