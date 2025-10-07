  • Спортс
Фуркад о снятии своей кандидатуры на пост главы оргкомитета Игр-2030: «Было больно, не хочу этого скрывать. Позади несколько сложных месяцев»

Фуркад высказался о снятии своей кандидатуры на пост главы оргкомитета Игр-2030.

Олимпийские игры 2030 года пройдут в двух регионах Франции: Овернь – Рона – Альпы (AURA) и Прованс – Альпы – Лазурный Берег. Мартен Фуркад отказался претендовать на должность в оргкомитете зимней Олимпиады после того, как Лион был выбран местом для штаб-квартиры оргкомитета. Он предлагал Гренобль, Шамбери, Экс-ле-Бен, Альбервиль, которые находятся ближе к объектам будущих Игр. 

«Это болезненный опыт. Но мой отказ был осознанным. 

Я чувствовал, что могу внести свой вклад в данный проект, и в глубине души говорил себе: «Зимняя Олимпиада в моей стране – как я могу не участвовать?»

Было больно, не хочу этого скрывать. Позади несколько сложных месяцев.

Мне нужно было сделать глубокий вдох, насладиться общением с близкими и сосредоточиться, прежде чем выйти из своей пещеры. Я думаю о том, что будет дальше. У меня есть идеи.

Посетить Олимпиаду в другом качестве? Не представляю, как смогу жить без этих Игр, учитывая мою преданность МОК, проекты, которые я разрабатываю с партнерами, и мой дом в 20 минутах от Ле Гран-Борнана.

Я по-прежнему близок со спортсменами; мой брат Симон – тренер сборной Франции по биатлону. Многое связывает меня с Олимпиадой-2030. Этот проект мне близок», – сказал шестикратный олимпийский чемпион. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ski-nordique
