Дмитрий Губерниев: «Высказывание Фуркада — не глас вопиющего в пустыне, а констатация факта о том, сколько можно заниматься лицемерием»

Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Мартена Фуркада о российских спортсменах.

Ранее шестикратный олимпийский чемпион заявил, что ему «больно видеть, как российские спортсмены годами подвергаются наказанию».

«Мартен всегда был мудрым парнем. У меня с ним, как известно, были разные истории, но мы всегда относились друг к другу с уважением. И я хочу сказать, что он — молодец!

Потому что сейчас его высказывание — не глас вопиющего в пустыне, а констатация факта о том, сколько можно заниматься лицемерием и надуманными поводами для отстранения.

Он превратился в чиновника, он сам — большой спортсмен. И он прекрасно понимает, будучи неплохим парнем, что, как говорил Олег Николаевич Ефремов, с этим пора кончать!» — сказал Дмитрий Губерниев.

