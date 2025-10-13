Лыжники и биатлонисты начнут тренировки на снежной трассе в Хантах 20 октября

Лыжники и биатлонисты из сборных России, Беларуси и Казахстана с 20 октября будут тренироваться в Ханты-Мансийске.

«Сегодня в Ханты-Мансийске началось вскрытие снегохранилища для подготовки снежной трассы в центре зимних видов спорта им. Александра Филипенко, потом начнется закатка трассы. В этом году, по предварительным данным, ее протяженность составит 5 км, а ширина 6 метров. С 20 октября начнется вкатка лыжников и биатлонистов из сборных команд России, Белоруссии, Казахстана – традиционно это первая снежная трасса в стране, приедут 33 команды», – сообщили в пресс-службе «Юграмегаспорт».

Уточняется, что в 2024 году для подготовки трасс было заготовлено рекордное количество снега – 40 тысяч кубометров, что позволило подготовить комфортные лыжные трассы с учетом рекомендаций и пожеланий главных тренеров сборных Югры и России по лыжным гонкам и биатлону протяженностью порядка 8 км.

Как ожидается, в Ханты приедет вся сборная России по лыжным гонкам, включая трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

Также планируется, что спортсмены выступят на лыжном турнире «Югория. Первый снег», который пройдет 9 и 10 ноября.

Ранее сообщалось, что модернизацию спортивной инфраструктуры в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко планируют завершить к ноябрю 2025 года.