  • Олле Далин: «Путь России обратно заключается в том, чтобы требования конгресса IBU были выполнены»
1

Глава IBU прокомментировал новость о недопуске нейтральных атлетов на Олимпиаду.

– Когда появилось правило о том, что нейтральные атлеты не смогут принимать участие в Олимпиаде, и означает ли это, что участие россиян и белорусов в Играх в Италии исключено?

– Это правило существовало всегда: нет ни одного члена IBU, который бы назывался «нейтральным спортсменом». Спортсмены из России и Беларуси могут участвовать в соревнованиях, если их национальные федерации не отстранены. Для снятия отстранения необходимо выполнить критерии, установленные конгрессом IBU. До середины января каждая национальная федерация может получить до двух wild card, – сказал Олле Далин «Матч ТВ».

«IBU не запрещал нейтральным спортсменам участвовать, просто в правилах мероприятий и соревнований нет отдельного правила для чего‑то подобного. Никогда не было раньше и до сих пор нет. Таким образом, у «нейтральных спортсменов» никогда не было возможности стартовать в соревнованиях IBU. Это не ново, это всегда было.

Только спортсмены, участвующие в соревнованиях под эгидой IBU, могут зарабатывать квалификационные очки. Таков текущий статус. Поэтому спортсменам необходимо будет участвовать в соревнованиях IBU, а это будет означать, что СБР необходимо будет снова восстановить членство, а это значит, что им необходимо будет соответствовать критериям восстановления, установленным Конгрессом IBU 2022 года.

Просто чтобы избежать недоразумений. Сегодняшнее объявление было кратким изложением статус‑кво. Тут нет нового решения», – заявили в пресс‑службе IBU.

«Путь России обратно заключается в том, чтобы требования конгресса IBU были выполнены, тогда Союз биатлонистов России не будет отстранен и сможет получить по две wild card для спортсменов обоих полов», – цитирует Далина «Р-Спорт».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
