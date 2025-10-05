  • Спортс
  • Фуркад о перешедшем ему золоте Ванкувера-2010: «Я с большой гордостью получаю эту золотую медаль, ведь она принадлежит мне»
4

Фуркад о перешедшем ему золоте Ванкувера-2010: «Я с большой гордостью получаю эту золотую медаль, ведь она принадлежит мне»

Мартен Фуркад высказался о золоте, перешедшем ему из-за допинга Евгения Устюгова.

Французский биатлонист получил олимпийскую медаль за масс-старт Ванкувера-2010. Изначально победу одержал россиянин Устюгов, но его дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Международный олимпийский комитет (МОК) смог утвердить перераспределение наград лишь в сентябре 2025-го.

«Это исключительно позитивное чувство. Я стараюсь не испытывать негативных эмоций по поводу этой медали. В 2010-м для меня было невероятно подняться на олимпийский подиум, и я воспринимал это почти как золото. 

Это был важный шаг в моей карьере, который дал мне мотивацию бороться за золотую награду четыре года спустя. 

Это часть моего пути, и именно поэтому сегодня я с большой гордостью и удовлетворением получаю эту золотую медаль, ведь она принадлежит мне и должна была быть моей все это время», – сказал Фуркад. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ledauphine
