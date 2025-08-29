  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Васильев о недопуске россиян: «Никто из руководства IBU не думает о том, что это выстрел себе в ногу. Потому что все они ослеплены жесточайшей русофобией»
3

Васильев о недопуске россиян: «Никто из руководства IBU не думает о том, что это выстрел себе в ногу. Потому что все они ослеплены жесточайшей русофобией»

Дмитрий Васильев считает, что недопуском россиян IBU «стреляет себе в ногу».

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал информацию о квотах для квалификации на Олимпиаду-2026. В правилах не предусмотрено участие нейтральных спортсменов.

«О том, что это является, можно сказать, выстрелом себе в ногу, никто из руководства IBU сейчас не думает. Потому что все они ослеплены жесточайшей русофобией. Они просто ненавидят все, что связано с Россией, русскими и так далее. Поэтому в этом вопросе на здравый смысл этих людей рассчитывать не приходится», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев, чьи слова цитирует «Р-Спорт».

«Сохранялась надежда на чудо. Но если принимать во внимание действия IBU, то шансов у нас не было. Там сейчас столько русофобов собралось… У Кирсти Ковентри будет повод к более жесткому разговору с ними. Она призывала все международные федерации допускать россиян и белорусов, но в IBU ее не услышали. Это печально.

Можно ли получить wild card? Скорее всего, к нам и белорусам это вряд ли относится. В декабре будут проходить этапы Кубка мира, где наши могли бы поучаствовать. Но в IBU навстречу не идут. По wild card у нас шансов все же нет.

Если мы начнем активировать Международную лигу клубного биатлона (МЛКБ), то в соответствии с правилами и законами под удар попадут национальные федерации, которые будут участвовать. IBU предписал не участвовать в таких соревнованиях. Два года мы рассылали предложения нашим друзьям, но они боялись репрессий.

Пугать IBU вряд ли удастся. Надо работать через Международный олимпийский комитет (МОК), который может взбодрить IBU. Тем более что спортсмены ничего не нарушают. Это предмет для дальнейшего разбирательства. И после возвращения наших спортсменов надо будет поработать нашим юристам, потому что нарушены права человека.

Я оптимист. Скорее всего, после Олимпиады‑2026, думаю, начнут меняться события в биатлоне относительно нас. В других видах спорта руководители более вменяемые. Но еще годик нам надо потерпеть. Я считаю, что после Олимпиады надо будет работать с национальными федерациями в разных странах. Там везде неоднозначная ситуация. К нам благосклонны в Южной Америке, в Юго‑Восточной Азии, например. Нужно готовиться уже сейчас, работать с каждой федерацией», – приводит слова Васильева «Матч ТВ».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoсборная России
logoсборная России жен
logoIBU
logoОлимпиада-2026
Международная лига клубного биатлона
logoОлимпийская сборная России
logoДмитрий Васильев
logoКирсти Ковентри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Виктор Майгуров: «Впервые за 12 лет биатлон вернется на олимпийские трассы Сочи. Это, пожалуй, главная фишка соревнований СБР в предстоящем сезоне»
сегодня, 15:11
Майгуров о возможном уходе лидеров сборной: «Рано или поздно любая карьера заканчивается, но, как говорится, на место ветеранов «придут честолюбивые дублеры»
1сегодня, 15:06
Дмитрий Губерниев: «Никакого продвижения в истории с экипировкой нет. Спортсмены молчат — и продвижения не будет»
2сегодня, 14:59
МОК о недопуске российских биатлонистов: «Каждая международная федерация является единственным органом, уполномоченным проводить свои соревнования»
7сегодня, 13:38
Истомин о недопуске россиян: «До середины января время еще есть, так что надежды не теряем»
сегодня, 13:33
«Это соответствует правилам». Глава IBU Далин ответил на вопрос о квотах для россиян
4сегодня, 13:30
IBU не предоставит wild card российским биатлонистам для Олимпиады-2026
17сегодня, 09:46
Зайцева о недопуске россиян на Олимпиаду-2026: «Они продолжают действовать нечестным путем, исключают сильнейшую страну»
10сегодня, 06:54
Даниил Серохвостов изменил подготовку к сезону, чтобы набрать мышечную массу
2сегодня, 06:31
Наталья Шевченко: «Сократила время на изготовке до первого выстрела. Уже получается стрелять меньше 30 секунд»
1сегодня, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
14 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
224 марта, 08:28