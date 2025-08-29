Васильев о недопуске россиян: «Никто из руководства IBU не думает о том, что это выстрел себе в ногу. Потому что все они ослеплены жесточайшей русофобией»

Дмитрий Васильев считает, что недопуском россиян IBU «стреляет себе в ногу».

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал информацию о квотах для квалификации на Олимпиаду-2026. В правилах не предусмотрено участие нейтральных спортсменов.

«О том, что это является, можно сказать, выстрелом себе в ногу, никто из руководства IBU сейчас не думает. Потому что все они ослеплены жесточайшей русофобией. Они просто ненавидят все, что связано с Россией, русскими и так далее. Поэтому в этом вопросе на здравый смысл этих людей рассчитывать не приходится», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев , чьи слова цитирует «Р-Спорт».

«Сохранялась надежда на чудо. Но если принимать во внимание действия IBU, то шансов у нас не было. Там сейчас столько русофобов собралось… У Кирсти Ковентри будет повод к более жесткому разговору с ними. Она призывала все международные федерации допускать россиян и белорусов, но в IBU ее не услышали. Это печально.

Можно ли получить wild card? Скорее всего, к нам и белорусам это вряд ли относится. В декабре будут проходить этапы Кубка мира, где наши могли бы поучаствовать. Но в IBU навстречу не идут. По wild card у нас шансов все же нет.

Если мы начнем активировать Международную лигу клубного биатлона (МЛКБ), то в соответствии с правилами и законами под удар попадут национальные федерации, которые будут участвовать. IBU предписал не участвовать в таких соревнованиях. Два года мы рассылали предложения нашим друзьям, но они боялись репрессий.

Пугать IBU вряд ли удастся. Надо работать через Международный олимпийский комитет (МОК), который может взбодрить IBU. Тем более что спортсмены ничего не нарушают. Это предмет для дальнейшего разбирательства. И после возвращения наших спортсменов надо будет поработать нашим юристам, потому что нарушены права человека.

Я оптимист. Скорее всего, после Олимпиады‑2026, думаю, начнут меняться события в биатлоне относительно нас. В других видах спорта руководители более вменяемые. Но еще годик нам надо потерпеть. Я считаю, что после Олимпиады надо будет работать с национальными федерациями в разных странах. Там везде неоднозначная ситуация. К нам благосклонны в Южной Америке, в Юго‑Восточной Азии, например. Нужно готовиться уже сейчас, работать с каждой федерацией», – приводит слова Васильева «Матч ТВ».