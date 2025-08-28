Васильев о решении IBU по нейтральным атлетам: «Пока там такие русофобы, бесполезно рассчитывать на здравый смысл»

Васильев считает, что IBU не хочет видеть Россию в биатлонной семье.

IBU исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады-2026.

«Все было ожидаемо, к сожалению. В IBU неоднократно высказывались, что не хотят видеть Россию в международной биатлонной семье. Пока там такие русофобы, бесполезно рассчитывать на здравый смысл, во-первых.

Во-вторых, даже на какое-то юридическое сопровождение и самое главное – на какое-то здравое объяснение. С этими людьми это просто невозможно. Чудо не свершилось. Конечно, мы все верили в это до последнего, но этого не случилось.

Даже если что-то изменится в политике в ближайшее время, они просто не успеют нас допустить. И не захотят успевать. Уже прошли все сроки, когда надо претворять решения в жизнь.

Даже если Кирсти Ковентри в лице МОК заставит их это делать, изменить что-то уже физически будет невозможно», – сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.