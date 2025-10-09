Александр Тихонов: «В Норвегии самое большое количество даунов. Так что слова лыжниц против допуска россиян меня не удивляют»

Александр Тихонов резко раскритиковал норвежских лыжниц за слова против россиян.

Ранее Марит Бьорген и Тириль Венг высказались против допуска российских спортсменов до соревнований.

«Норвежские лыжницы выступают против россиян на Олимпиаде? Они отмороженные. Норвежцев никуда нельзя допускать. <...>

Они не хотят нормальной конкуренции, а потом сами жалуются, что у них проводятся соревнования, но не окупаются, потому что нет той конкуренции, которая была с россиянами и белорусами.

Там сплошные астматики. В Норвегии самое большое количество даунов. Так что меня не удивляют слова этих лыжниц. Я норвежцев терпеть не могу и всю жизнь не мог. Это скупердяи, которые умирают в прадедовских штанах. Такая богатая страна и такие большие скупердяи. Меня ничего не удивляет в их поведении», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов .

