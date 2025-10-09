  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Александр Тихонов: «В Норвегии самое большое количество даунов. Так что слова лыжниц против допуска россиян меня не удивляют»
24

Александр Тихонов: «В Норвегии самое большое количество даунов. Так что слова лыжниц против допуска россиян меня не удивляют»

Александр Тихонов резко раскритиковал норвежских лыжниц за слова против россиян.

Ранее Марит Бьорген и Тириль Венг высказались против допуска российских спортсменов до соревнований.

«Норвежские лыжницы выступают против россиян на Олимпиаде? Они отмороженные. Норвежцев никуда нельзя допускать. <...>

Они не хотят нормальной конкуренции, а потом сами жалуются, что у них проводятся соревнования, но не окупаются, потому что нет той конкуренции, которая была с россиянами и белорусами.

Там сплошные астматики. В Норвегии самое большое количество даунов. Так что меня не удивляют слова этих лыжниц. Я норвежцев терпеть не могу и всю жизнь не мог. Это скупердяи, которые умирают в прадедовских штанах. Такая богатая страна и такие большие скупердяи. Меня ничего не удивляет в их поведении», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Раскол из-за наших лыжников: глава FIS возвращает Россию – скандинавы уперлись

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoсборная Норвегии жен
logoАлександр Тихонов
брань
отстранение и возвращение России
контент
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о норвежских лыжницах: «Они жертвы пропаганды. Странно, когда поборники демократии хотят, чтобы у нас была коллективная ответственность»
33сегодня, 08:41
Медведев после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае: «###### в рот, сука! ######, #####, #####! ## твою мать, #####!»
92вчера, 17:28Фото
Смолов о Капелло: «Гранат сел на мяч на тренировке. Фабио увидел – как он кричал, просто пипец! Орал как резаный!»
33вчера, 17:01
Главные новости
Фуркад о снятии своей кандидатуры на пост главы оргкомитета Игр-2030: «Было больно, не хочу этого скрывать. Позади несколько сложных месяцев»
117 октября, 07:18
«Твои эфиры – это гарантированные рейтинги. Аудитория чувствует искренность». Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин поздравил Губерниева с днем рождения
516 октября, 10:03
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26: Кубок Содружества стартует в сентябре, Кубок России – в конце ноября
46 октября, 06:05
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: первый этап стартует в Эстерсунде в ноябре
156 октября, 06:05
Фуркад о перешедшем ему золоте Ванкувера-2010: «Я с большой гордостью получаю эту золотую медаль, ведь она принадлежит мне»
295 октября, 18:26
Александр Тихонов: «Спорт должен быть вне политики, а кучка политиков-уродов этому мешает. Они хотят воевать против России»
224 октября, 18:13
Дмитрий Васильев: «Судя по тому, как вернули российских паралимпийцев и восстановили статус ПКР, шансы на восстановление ОКР в декабре велики»
63 октября, 16:18
Тарьей Бо и его жена Гита Симонсен стали родителями второго ребенка. У них родилась дочь Ева
91 октября, 13:49Фото
Okko планирует продлить права на показ Кубка мира по биатлону до сезона-2029/30
3830 сентября, 15:44
Суви Минккинен: «Понимаю, что я лидер женской команды Финляндии. Когда-то мне объясняли, как все устроено, теперь я помогаю молодым»
30 сентября, 09:36
Ко всем новостям
Последние новости
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
103 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
24 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29