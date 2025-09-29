Белорусская биатлонистка Дарья Кудаева завершила карьеру.

«Время пришло… Этап, который принес в мою жизнь огромный спектр эмоций, прекрасных людей и воспоминания из разных точек мира. 18 лет дисциплины, упорства и каждодневной работы над собой.

Спасибо команде и всем, кто болел и поддерживал меня на этом пути. Биатлон навсегда в моем сердце», – написала Кудаева .

Кудаевой – 25 лет. Она двукратная чемпионка Беларуси, на ЧЕ-2022 заняла 32-е место в гонке преследования.

После прошлого сезона была выведена из основного состава команды за низкие результаты.