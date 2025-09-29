0

Белорусская биатлонистка Дарья Кудаева завершила карьеру

Белорусская биатлонистка Дарья Кудаева завершила карьеру.

«Время пришло… Этап, который принес в мою жизнь огромный спектр эмоций, прекрасных людей и воспоминания из разных точек мира. 18 лет дисциплины, упорства и каждодневной работы над собой.

Спасибо команде и всем, кто болел и поддерживал меня на этом пути. Биатлон навсегда в моем сердце», – написала Кудаева.

Кудаевой – 25 лет. Она двукратная чемпионка Беларуси, на ЧЕ-2022 заняла 32-е место в гонке преследования.

После прошлого сезона была выведена из основного состава команды за низкие результаты.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: страница Дарьи Кудаевой
Дарья Кудаева
logoсборная Беларуси жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Тина Канделаки: «Биатлон не был популярен, пока Губерниев не сделал турецким сериалом любовь между Домрачевой и Бьорндаленом»
11922 сентября, 14:41
Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Наталия Шевченко лидирует, Халили – 2-я, Болдырева – 3-я, Миронова – 7-я, Смольская – 10-я
27 сентября, 15:37
⚡ Кубок Содружества. Наталия Шевченко выиграла гонку преследования, Халили – 2-я, Каплина – 3-я
287 сентября, 09:02
Главные новости
Снуп Догг будет работать обозревателем NBC во время Олимпиады-2026 в Милане
428 минут назад
Шевченко, Дербушева, Казакевич и Миронова тренируются в австрийском Рамзау
1вчера, 06:27Фото
Франциска Пройс перенесла операцию на руке
227 сентября, 18:27Фото
Александр Тихонов: «Политические события меняются в нашу пользу. Весь мир начинает понимать, что с Россией шутить нельзя»
827 сентября, 12:50
Габриэла Соукалова выиграла суд по разделу имущества против бывшего мужа
427 сентября, 12:20
Чепиков о восстановлении ПКР: «Эта новость добавляет оптимизма и надежды на скорое возвращение наших олимпийцев»
27 сентября, 11:30
Паралимпийская сборная по лыжам и биатлону ожидает решения FIS и IBU по допуску
127 сентября, 09:54
Дегтярев о снятии санкций с паралимпийцев: «Этот прецедент станет ориентиром для МОК и других федераций, которые будут более сговорчивыми»
5927 сентября, 09:42
Васильев о восстановлении ПКР: «Торжество здравого смысла. Это дает право надеяться на продолжение тенденции в отношении олимпийцев»
27 сентября, 09:23
«Это неплохой сигнал для МОК». Депутат Свищев о восстановлении Паралимпийского комитета России
527 сентября, 08:48
Ко всем новостям
Последние новости
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
24 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49