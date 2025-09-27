  • Спортс
Васильев о восстановлении ПКР: «Торжество здравого смысла. Это дает право надеяться на продолжение тенденции в отношении олимпийцев»

Дмитрий Васильев назвал торжеством здравого смысла снятие санкций с паралимпийцев.

Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о полном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Замечательная новость. Последние, кого нужно было отстранять от международной спортивной деятельности, – это паралимпийцы. Судьба и так неблагосклонно отнеслась к ним, а их вдобавок наказывают по каким-то вымышленным политическим предлогам. То, что их вернули, является торжеством здравого смысла.

Откровенно говоря, не думал, что это случится так рано. Были надежды, что все произойдет после зимних Олимпиады и Паралимпиады. Но то, что это произошло прямо сейчас, – такая неожиданность, которая дает право надеяться на продолжение этой тенденции в отношении олимпийцев.

Думаю, что это хороший знак перед октябрем, когда будет рассматриваться вопрос о статусе Олимпийского комитета России (ОКР)», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
