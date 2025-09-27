Татьяна Тарасова: «Я очень рада за наших паралимпийцев. Мы тоже хотим вернуться на международные соревнования под флагом РФ»

Татьяна Тарасова заявила, что очень рада решению по российским паралимпийцам.

Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о полном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР). Спортсмены смогут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном страны.

«Положительно оцениваю эту новость. Я очень рада за наших паралимпийцев, что они теперь могут выступать под флагом нашей Родины. По-настоящему рада за них, это большое дело.

Жаль только, что не всех российских спортсменов коснулось это полноценное восстановление. Мы тоже хотим вернуться на международные соревнования под российским флагом», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова .