Динара Смольская: «Мне кажется, вероятность поехать в Милан у нас остается. Все-таки Олимпиада — это не Кубок мира, там могут быть другие решения»

Белорусская биатлонистка Динара Смольская высказалась о допуске к Олимпиаде-2026.

— Не знаю досконально ситуации в российской сборной, но, думаю, сейчас мы все находимся в одной лодке. Если будет допуск на Игры, он, скорее всего, коснется обеих стран, равно как и недопуск.

Мне почему-то кажется, что вероятность поехать в Милан у нас остается. Все-таки Олимпиада — это не Кубок мира и даже не чемпионат. Там могут быть другие решения. Допустили же нейтральных спортсменов на летние Игры в Париже?

— В вашей жизни были две Олимпиады. В Пхенчхане вы финишировали в середине шестого десятка в индивидуальной гонке, но завоевали золото в эстафете. В Пекине бежали шесть дистанций, но ни разу не поднялись на подиум. Какие Игры принесли вам больше опыта?

— Однозначно вторые. На первых я была человеком, который в основном наблюдал за происходящим со стороны. Видела, как готовятся к стартам остальные, какое испытывают напряжение, как себя настраивают, как много от себя требуют, но сама даже не задумывалась о том, что могу выиграть Олимпиаду.

Запомнилось, что на стадионе в день эстафеты было дико холодно, постоянный ветер, девочки выглядели до предела измотанными, и я на этом фоне вся такая свежая, постоянно всех подбадривала.

А вот в Пекине я уже сознательно требовала от себя наград, была готова за них бороться. Вкусила эту лидерскую долю в полной мере. Думаю, это меня в итоге и подвело, — сказала Смольская.

28 августа стало известно, что Международный союз биатлонистов исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады-2026.