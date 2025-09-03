  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Динара Смольская: «У меня есть надежда, что мы будем принимать участие в Олимпиаде. Если не попадем на Игры, будем за ними следить»
1

Динара Смольская: «У меня есть надежда, что мы будем принимать участие в Олимпиаде. Если не попадем на Игры, будем за ними следить»

Белорусская биатлонистка Смольская выразила надежду на допуск к Олимпиаде-2026.

«Что касается вопроса, буду ли я следить за Олимпийскими играми, то я надеюсь, что в это время буду в Италии. У меня есть надежда, что мы будем принимать участие в Олимпийских играх.

Нет такого, что либо Олимпиада, либо завершаю карьеру. Если не попадем на Олимпийские игры, конечно, будем [за ними] следить. Я люблю биатлон в любых проявлениях», – сказала Динара Смольская.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoОлимпиада-2026
logoсборная Беларуси жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Олле Далин: «Путь России обратно заключается в том, чтобы требования конгресса IBU были выполнены»
428 августа, 14:19
Биатлонисты в нейтральном статусе не допущены к участию в олимпийской квалификации
5228 августа, 09:15
IBU о допуске российских биатлонистов до Игр-2026: «Без участия в Кубке мира или Кубке IBU до Олимпиады квоты получены быть не могут»
2827 июня, 09:04
Главные новости
Кубок Содружества. Спринт. Смольский стартует 14-м, Халили – 17-м, Латыпов – 29-м, Серохвостов – 50-м
118 минут назад
Мартен Фуркад: «Отсутствие Йоханнеса Бо откроет двери для мужчин. Особенно для французов, надеюсь»
сегодня, 12:10
Болдырева о 4-м месте в спринте: «Этот результат не был ожидаемым ни для Истомина, ни для меня»
1сегодня, 11:29
Дегтярев о возвращении России в лыжах, биатлоне и хоккее: «Там превалирует русофобское большинство. Но мы ведем работу»
3сегодня, 09:59
Кубок Содружества. Наталия Шевченко выиграла спринт, Халили -2 я, Гришина – 3-я
44сегодня, 08:51
Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи
сегодня, 06:09
Анастасия Халили о работе над стрельбой: «Получился большой «настрел». Наверное, в два раза больше, чем прошлым летом»
вчера, 20:39
Виктория Сливко: «Моя карьера сложилась хорошо, я довольна ей в любом случае – поеду ли я на Олимпиаду или нет»
2вчера, 16:39
Франциска Пройс: «Очень довольна тем, как идет моя подготовка. Я смогла тренироваться в соответствии с планом, серьезных проблем не было»
12 сентября, 19:33
Александр Тихонов: «Бессеберг столько натворил и столько безобразия устроил. Он опозорил и Норвегию, и мировой биатлон в целом»
42 сентября, 14:42
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
14 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
224 марта, 08:28