Динара Смольская: «У меня есть надежда, что мы будем принимать участие в Олимпиаде. Если не попадем на Игры, будем за ними следить»
Белорусская биатлонистка Смольская выразила надежду на допуск к Олимпиаде-2026.
«Что касается вопроса, буду ли я следить за Олимпийскими играми, то я надеюсь, что в это время буду в Италии. У меня есть надежда, что мы будем принимать участие в Олимпийских играх.
Нет такого, что либо Олимпиада, либо завершаю карьеру. Если не попадем на Олимпийские игры, конечно, будем [за ними] следить. Я люблю биатлон в любых проявлениях», – сказала Динара Смольская.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
