Динара Смольская: «У меня есть надежда, что мы будем принимать участие в Олимпиаде. Если не попадем на Игры, будем за ними следить»

Белорусская биатлонистка Смольская выразила надежду на допуск к Олимпиаде-2026.

«Что касается вопроса, буду ли я следить за Олимпийскими играми, то я надеюсь, что в это время буду в Италии. У меня есть надежда, что мы будем принимать участие в Олимпийских играх.

Нет такого, что либо Олимпиада , либо завершаю карьеру. Если не попадем на Олимпийские игры, конечно, будем [за ними] следить. Я люблю биатлон в любых проявлениях», – сказала Динара Смольская .