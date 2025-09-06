  • Спортс
Дмитрий Губерниев: «СБР, хватит заниматься фигней. Если проводите такие эстафеты, надо нормально составы формировать»

Дмитрий Губерниев призвал СБР нормально формировать составы на эстафеты.

Сегодня на этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи прошли одиночные эстафеты у женщин и мужчин.

«По следам сегодняшних эстафет в биатлоне! СБР, хватит заниматься фигней, надо проводить привычные форматы гонок, а если проводите такие эстафеты, надо нормально составы формировать!» – написал спортивный комментатор Губерниев.

Анастасия Шевченко об эстафете: «Если команда сформирована, ее нельзя расформировать, но СБР это сделал. Такие ситуации выбивают из колеи»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
