Дмитрий Губерниев: «СБР, хватит заниматься фигней. Если проводите такие эстафеты, надо нормально составы формировать»
Дмитрий Губерниев призвал СБР нормально формировать составы на эстафеты.
Сегодня на этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи прошли одиночные эстафеты у женщин и мужчин.
«По следам сегодняшних эстафет в биатлоне! СБР, хватит заниматься фигней, надо проводить привычные форматы гонок, а если проводите такие эстафеты, надо нормально составы формировать!» – написал спортивный комментатор Губерниев.
Анастасия Шевченко об эстафете: «Если команда сформирована, ее нельзя расформировать, но СБР это сделал. Такие ситуации выбивают из колеи»
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости