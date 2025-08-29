  • Спортс
Дмитрий Губерниев: «Никакого продвижения в истории с экипировкой нет. Спортсмены молчат — и продвижения не будет»

Губерниев заявил, что продвижения в истории с экипировкой биатлонистов нет.

Ранее тренер сборной России Юрий Каминский рассказал, что спортсмены жалуются на холодные куртки.

— Никакого продвижения в истории с экипировкой нет. Спортсмены молчат — и продвижения не будет. Они хотят носить всякое дерьмо — пусть дальше молчат.

Хорошо, что хоть в сепаратных разговорах они об этом говорят. СБР в курсе ситуации. Мой друг Пак как всегда играет роль милого фантазера, что он первый раз об этом слышит. У спортсменов есть прекрасная возможность об этом заявить в сентябре через несколько дней в Сочи и Чайковском. Микрофоны открыты, пожалуйста. Расскажите.

Еще раз хочу сказать, что об этом говорили лидеры сборной, несколько человек. Выразили мнение всей команды.

— Вас удивляет, что они публично не хотят высказываться о таком?

— Нет, меня ничего не удивляет. Люди отстранены и никаких вопросов не задают. Не выступают и не задают. Здесь рубрика: «Молчу‑молчу — все в порядке».

Но у спортсменов же есть мы! Мы же их в обиду не дадим. Вот есть комитет спортсменов. Он чем занимается? Молчит. Когда дело касается призовых денег — все молчат. Когда того или иного спортсмена в сборную не взяли — опять все молчат. Все чего‑то боятся. А чего — непонятно.

Сейчас‑то уж… Трибуна есть! В том числе и у тех людей, которые говорят, что классная экипировка. Вот посмотрим, в чем спортсмены бежать будут, — сказал Дмитрий Губерниев.

С 2022 года экипировщиком сборной России по биатлону является компания «ТС-Спорт». 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
