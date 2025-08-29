  • Спортс
  • Майгуров о возможном уходе лидеров сборной: «Рано или поздно любая карьера заканчивается, но, как говорится, на место ветеранов «придут честолюбивые дублеры»
Майгуров о возможном уходе лидеров сборной: «Рано или поздно любая карьера заканчивается, но, как говорится, на место ветеранов «придут честолюбивые дублеры»

Майгуров высказался о возможном уходе из спорта лидеров сборной России.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года. Накануне IBU объявил, что участие нейтральных атлетов в олимпийской квалификации не предусмотрено. 

«СБР старается поддерживать мотивацию спортсменов. А решение о завершении карьеры – слишком личный вопрос для каждого спортсмена, чтобы можно было обобщать.

Рано или поздно любая карьера заканчивается, но, как говорится, на место ветеранов «придут честолюбивые дублеры». Этот круг Сансары никогда не остановится», — сказал глава СБР Виктор Майгуров.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
