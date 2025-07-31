Пак о допуске россиян к Олимпиаде-2026: «Ждем решение МОК и в августе, и в сентябре, и вплоть до февраля»

В Союзе биатлонистов России ожидают допуск к международным стартам.

– Квоты на Олимпийские игры определяются с учетом выступлений на Кубке мира. Если мы не будем выступать на Кубке мира, то мы не должны попасть на Олимпиаду. Вот и все.

– Последний шанс – решение Международного союза биатлонистов (IBU) допустить россиян на предстоящий сезон?

– Да. Все может поменяться, пловцов уже допустили, они золотые медали выиграли на чемпионате мира в нейтральном статусе. Все в большей степени зависит от международной федерации по виду спорта, поэтому мы надеемся и ждем.

– От мнения исполкома МОК в сентябре может что‑то зависеть?

– Мы ждем это решение и в августе, и в сентябре, и вплоть до февраля, – сказал исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак.