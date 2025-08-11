  • Спортс
  • Падин о допуске биатлонистов: «Поедут на Олимпиаду или не поедут – они трудятся в полном объеме, готовятся к олимпийскому сезону»
Тренер биатлонистов Андрей Падин высказался о возможном допуске к Олимпиаде.

– Этот сезон считается олимпийским. Чувствуется в связи с этим в команде какой-то особый настрой?

– Новости мы узнаем из СМИ. Допустят нас до Олимпиады или нет – говорить можно все что угодно, говорят и говорят. Но спортсмены настроены решительно. Их не останавливает никакой словесный компонент.

Поедут на Олимпиаду или не поедут – они трудятся в полном объеме, готовятся к олимпийскому сезону. Если Олимпиада состоится без нашего участия... У нас за последние три года прошло много российских стартов с высокой конкуренцией, они не менее интересные, чем международные старты.

Пусть статус у российских стартов пониже, но это не умаляет достоинство, трудолюбие, нетерпение и решительность спортсменов. И не только им, но и нам, тренерам, доставляет моральное удовольствие их трудовая деятельность, – сказал Падин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
отстранение и возвращение России
